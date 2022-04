Oficina de cinema “5 a 7mm” oferta aulas gratuitas de produção audiovisual em Londrina

Estão abertas até 10 de abril as inscrições para o curso “5 a 7mm – oficina de videoclipe”, em Londrina. Ministrado por produtoras, diretoras, cinegrafistas e outras profissionais da cadeia produtiva do cinema, o curso vai oferecer aulas teóricas e práticas gratuitas sobre todas as etapas que envolvem a produção audiovisual.

As aulas serão realizadas em formato híbrido, com encontros presenciais e on-line e, ao final da formação, os alunos e alunas produzirão um videoclipe, a fim de aplicar os conhecimentos acumulados. As inscrições são feitas por formulário virtual e são oferecidas 12 vagas.

Para se inscrever, os interessados e interessadas devem preencher o formulário virtual com todas as informações solicitadas e anexar uma carta de interesse. O resultado com os 12 selecionados fica disponível no dia 18. As aulas começam no dia 25 de abril e seguem até o dia 22 de junho.