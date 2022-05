OAB define datas das provas do 35º Exame da Ordem

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) divulgou o Edital com informações sobre o 35º Exame da Ordem que vai avaliar bacharéis em Direito que pretendem seguir carreira como advogados no país. A primeira parte da prova vai acontecer em 3 de julho e a segunda em 28 de agosto.

A etapa inicial da avaliação será feita com 80 questões de múltipla escolha sobre assuntos diretamente ligados à profissão, como direitos humanos, Código do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, direito ambiental, direito internacional, filosofia do direito, Estatuto da Advocacia, regulamento geral e Código de Ética.

Já a segunda parte será subjetiva, na qual serão apresentados problemas que os participantes terão que solucionar. As questões deverão abranger as áreas de direito administrativo, direito civil, direito constitucional, direito empresarial, direito penal, direito do trabalho, direito tributário e direito processual.





As inscrições, que estão abertas desde o dia 20 de abril, podem ser feitas no site da FGV (Fundação Getúlio Vargas) e serão encerradas em 2 de maio. A taxa para participar do exame é de R$ 295,00.





Com informações de JC Concursos.