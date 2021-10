Novo tuitaço gera mobilização contra cortes na ciência brasileira

Novos atos contra os cortes orçamentários na ciência brasileira acontecem nesta terça-feira (26). Um tuitaço foi realizado pela manhã com a hashtag #SOSCiência e alcançou os assuntos mais comentados no Twitter.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

No último dia 15, houve uma mobilização semelhante que também atingiu os trending topics da rede social.

Organizada por entidades ligadas à ciência, como ANPG (Associação Nacional de Pós-Graduandos) e SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), a mobilização também envolve outros eventos online e presenciais que se realizarão em todo o país.



Em São Paulo, haverá uma concentração a partir das 16h em frente ao Masp.

Continua depois da publicidade



As organizações tentam pressionar o Congresso e o governo federal a repor o orçamento do MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação), que sofreu redução de R$ 600 milhões. Elas também buscam a liberação dos R$ 2,7 bilhões do FNDCT (Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico) que está reservado para este ano.



A pedido do ministro Paulo Guedes, a tesourada no MCTI foi aprovada pelo Congresso Nacional no dia 7. Um ofício enviado pelo ministro da Economia afirmou que o governo decidiu dividir os R$ 600 milhões com outras pastas.



O ministro da Ciência, Marcos Pontes, afirmou na sexta-feira (8) que foi "pego de surpresa" e diz ter ficado "muito chateado" com a aprovação do corte. Ele também disse no domingo (10) que os cortes são "equivocados e ilógicos".



Segundo reportagem da Folha, essas falas geraram um mal-estar no governo e Pontes foi cobrado por outros ministros e pelo presidente Jair Bolsonaro a "jogar junto" e parar de fazer críticas ao corte do MCTI.

Desde ontem (25), a SBPC e a ANPG já convocavam as manifestações nas redes sociais.