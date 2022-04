Primeiro debate entre candidatos à reitoria da UEL será nesta quarta-feira

O primeiro debate entre os quatro candidatos à Reitoria da UEL será nesta quarta-feira (30), a partir das 9 horas, no Anfiteatro Cyro Grossi, no CCB (Centro de Ciências Biológicas). O debate é oficial, uma iniciativa da Comissão Eleitoral, e foi acertado na semana passada com representantes de todas as quatro chapas que disputam o pleito. O debate será transmitido ao vivo pela UEL FM (107,9 MHZ) e pela plataforma Youtube.

Segundo a presidente da Comissão Eleitoral, professora Eliana Silicz Bueno, a proposta é abrir um espaço para que os candidatos possam apresentar seus planos de gestão, permitindo um diálogo com a comunidade universitária. O debate será mediado pela jornalista Patrícia Zanin, da Rádio UEL.

Outros dois debates foram agendados para os dias 6 de abril, às 19 horas, no Anfiteatro Maior do CCH (Centro de Letras e Ciências Humanas); e 8 de abril, às 9 horas, no Anfiteatro Dr. Luiz Carlos Coelho Jeolás, no HU (Hospital Universitário). Segundo Eliana, as regras do debate foram definidas em reunião com representantes de todas as chapas na última sexta-feira (25). Confira as regras AQUI.





A eleição para reitor e vice-reitor está marcada para o próximo dia 12. Pela primeira vez, a votação será eletrônica via sistema SAELE. O segundo turno está agendado para 27 de abril. Podem votar estudantes, professores e agentes universitários, nos portais do Servidor e Estudante. O acesso será por senha pessoal.





O pleito deste ano está sendo disputado por quatro candidatos. Chapa 1: professores Gabriel Giannattasio (CCH) e Marcelo Canteri (CCA); Chapa 2: Frederico Garcia Fernandes (CCH) e Patrícia Mendes Pereira (CCA); Chapa 3: Marta Regina Favaro (CECA) e Airton Petris (CCS) e Chapa 4: Nilson Magagnin Filho (CTU) e Laura Brandini (CCH).

A chapa eleita toma posse em junho próximo para um mandato de quatro anos.