Londrinense é selecionada para o Programa Jovens Embaixadores 2022

Uma londrinense está entre os 50 estudantes selecionados para o Programa Jovens Embaixadores 2022, iniciativa que leva alunos do Ensino Médio da rede pública para um intercâmbio nos EUA. Flávia Ferreira, 17, está no 2° ano do curso técnico em Biotecnologia no IFPR (Instituto Federal do Paraná) do campus de Londrina.

A estudante faz parte do Projeto de Extensão DesmistIFica, que tem como objetivo divulgar notícias e trabalhos científicos da comunidade acadêmica do IFPR, além de promover campanhas de conscientização, mostras artísticas e divulgação de bolsa de estudos. Ferreira integra as comissões de internacionalização e design, mas também contribui com as outras áreas.

A lista com os selecionados para o intercâmbio foi divulgada na quarta-feira (20). Ferreira conta sobre a sensação de ver seu nome entre os aprovados. “Saber que você foi selecionado é um choque, mas, com certeza, é incrível! Eu fiquei muito feliz com a notícia e estou muito empolgada com o programa.”





Segundo a estudante, a preparação para o processo seletivo ocorreu de forma tranquila, sendo que a parte mais difícil foi controlar o nervosismo para a entrevista. “Eu fiquei sabendo das inscrições bem cedo, então o primeiro passo foi conseguir e conferir toda a documentação. Depois, na fase da prova, eu revisei o inglês o quanto consegui, e na entrevista, o mais difícil foi não ficar nervosa! Mas a embaixada e os organizadores do programa foram muito prestativos durante essas etapas”, conta.





Os 50 estudantes selecionados farão a viagem para os EUA entre os dias 1° e 18 de julho deste ano. Inicialmente, eles passarão pela capital dos EUA, Washington, para a celebração de independência do país. Em seguida, serão divididos em grupos menores para uma experiência em outras cidades, onde participarão de oficinas sobre liderança e empreendedorismo, projetos de impacto social, reuniões com representantes do governo dos EUA, visitas às escolas locais, além de fazerem apresentações sobre o Brasil.

Faltando pouco mais de dois meses para a viagem, Ferreira já tem grandes expectativas de como o intercâmbio contribuirá para seu futuro. “Eu espero poder absorver o máximo de conhecimento possível. É uma oportunidade única de conhecer um país novo e conhecer pessoas novas de todo o país. Espero que, quando eu retornar ao Brasil, possa ter adquirido muitas vivências novas e consiga redirecionar isso para o projeto social que eu faço parte.”





Nesta edição, pelo menos um estudante de cada Estado brasileiro foi selecionado. O Paraná conta com dois representantes. A segunda paranaense selecionada é de Curitiba. Eloyse de Araújo Borguezani faz parte do Projeto Mentoria em Robótica, que ajuda membros da equipe de robótica com ideias de construção, pesquisas sobre o tema, regras do torneio e coisas relacionadas à FLL (First Lego League), como programação, montagem de lego e projetos de pesquisa.