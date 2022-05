Kinoarte abre inscrições para oficina de assistente de direção em produções cinematográficas

A Kinoarte está com inscrições abertas para o quarto tema do ciclo de oficinas de 2022. A oficina de Assistente de Direção em produções cinematográficas ocorrerá durante os dias 16, 17 e 18 de maio, de forma online, das 19h às 22h, com dez horas de carga horária total.

Para essa oficina são ofertadas 30 vagas. As inscrições são gratuitas e qualquer pessoa interessada no tema pode participar.

A oficina tem como objetivo apresentar todas as etapas de uma produção cinematográfica na qual o assistente de produção se envolve e, portanto, deve dominar. Os participantes serão orientados a respeito dos processos de organização de informações e gestão de equipe mais comumente praticados no mercado, desde a pré-produção até o momento do set.