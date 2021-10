Internos do sistema prisional fazem prova do Encceja para ensino médio

Serão aplicadas nesta quinta-feira (14) as provas do Encceja PPL (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade) 2020.

Este é o segundo dia de provas e é destinado aos participantes que querem o diploma para o ensino médio. No primeiro dia, quarta-feira (13), fizeram a prova os participantes que buscam a certificação para o ensino fundamental.

No caso do ensino médio, serão verificados os conhecimentos em ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias e redação; e ciências humanas e suas tecnologias. As provas começam às 9h e terminam às 20h desta quinta-feira.





O Inep disse que a aplicação ocorre nos turnos da manhã e da tarde, seguindo o horário de Brasília. O primeiro turno termina às 13h. Já o segundo, começa às 15h e encerra às 20h.

Feito em parceria com as secretarias estaduais e municipais de Educação, o Encceja obedece aos requisitos básicos, estabelecidos pela legislação em vigor, para certificação do ensino fundamental e médio.





A emissão do certificado e da declaração de proficiência é responsabilidade das secretarias estaduais de Educação e dos institutos federais de Educação, Ciência e Tecnologia que firmam termo de adesão ao exame.