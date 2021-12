Instituição oferece cursos gratuitos com certificado digital em empreendedorismo

Instituição conhecida por oferecer à população apoio ao empreendedorismo com especializações gratuitas e on-line, o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) está com inscrições abertas para novas formações.

Em sua plataforma estão sendo disponibilizadas mais de 270 capacitações em diversos segmentos e interesses como Gestão Empresarial, Marketing, Atendimento ao Cliente, Planejamento, Vendas, Negociação e Gestão de Equipes.

A duração dos cursos varia entre 15 e 18 meses, a maioria oferece certificados digitais de conclusão gratuitos. Os interessados podem se inscrever através do site.





Desde a sua fundação, o Sebrae tem como objetivo prestar serviço social na área de empreendedorismo no país, auxiliando e capacitando os cidadãos e oferecendo suporte para as pequenas empresas e microempreendedores individuais.





Confira alguns cursos gratuitos ofertados pela Instituição:

- O Despertar do Empreendedorismo nas Escolas;

- Tecnologias para a Educação;

- Pilares da Gestão Escolar: Gestão Pedagógica;

- Atitudes Empreendedoras e Tipos de Empreendedorismo;

- Atualização em Empreendedorismo;

- Fundamentos Básicos para a Criação de Negócios;

- Modelagem Financeira para Startups;

- Jovem Empreendedor no Campo;

- Avaliação da Gestão na Propriedade Rural;

- Boas Práticas nos Serviços de Alimentação;

- Como Anunciar em Sites de Vendas.







