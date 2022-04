Inscrições para residência técnica na UEL são prorrogadas

As inscrições para a seleção de bolsistas do curso de especialização em Gestão de Ambientes Promotores de Inovação – GAPI foram prorrogadas até 11 de abril. São 37 vagas disponíveis para residentes do programa que é resultado de uma ação conjunta entre a Sefa (Secretaria de Estado da Fazenda) e a Seti (Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), por meio do Separtec (Sistema Estadual de Parques Tecnológicos do Paraná). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do programa.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A seleção amplia a oportunidade para bolsistas ingressarem na residência técnica. Além das 18 vagas remanescentes do edital antigo, o novo edital prevê 19 novas vagas. No total serão 45 residentes. Oito vagas já estão preenchidas.

Continua depois da publicidade





Para concorrer é necessário que os candidatos tenham concluído o curso de graduação há no máximo três anos, em uma das oito áreas contempladas pelo edital: administração, ciências econômicas, ciências contábeis, direito, tecnologia da informação, comunicação social, engenharia da produção, arquitetura, engenharia civil e gestão pública.





Além da gratuidade no curso de especialização, os residentes técnicos recebem auxílio para o transporte e bolsa-auxílio, no valor de R$ 2.375,00 mensais, de acordo com o reajuste de 25% autorizado pelo Governo do Estado para todas as bolsas concedidas para pesquisadores, professores, estudantes e profissionais recém-formados, que atuam no âmbito da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no Estado.





“O curso em Gestão de Ambientes Promotores de Inovação e a residência técnica vão capacitar profissionais a atuarem como gestores de ambientes de inovação, visando ampliar e aprofundar conhecimentos de liderança do processo estratégico”, afirma a coordenadora administrativa do programa na Unicentro, professora Sandra Mara de Andrade.

Continua depois da publicidade





“O curso e a residência vão, também, habilitar os profissionais ao uso de ferramentas e métodos estratégicos na concepção de processos de inovação gerando impacto positivo na competitividade dos negócios e na vida da população”, diz ela.





Provas – A seleção será composta por duas etapas: prova online e análise de currículo. Na primeira etapa serão classificados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 60 pontos.





A prova online – de caráter eliminatório e classificatório – terá duração de uma hora e será composta por 10 questões objetivas, valendo dez pontos cada resposta correta. As questões serão elaboradas a partir do conteúdo programático e referências presentes no edital.





O curso de especialização será realizado no período de maio de 2022 a maio de 2024, com carga horária total de 360 horas. Além da especialização, os aprovados desenvolverão atividades práticas de 30 horas semanais (6 horas diárias), de segunda a sexta-feira. As vagas são para atuação na Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Secretaria de Estado da Fazenda, Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná), Secretaria Estadual de Agricultura e do Abastecimento, Unespa (rUniversidade Estadual do Paraná) e para os NITs (Núcleos de Inovação Tecnológica), vinculados às UEM (universidades estaduais de Maringá), Unicentro (do Centro-Oeste), do Unioeste (Oeste do Paraná) e Unespar (do Paraná).





Serviço:





Inscrições: até 11 de abril pela internet – AQUI





Homologação das inscrições: 12 de abril.





Aplicação da prova online: 19 de abril.





Avaliação de títulos: até 12 de abril.





Resultado: até 27 de abril.





Realização das matrículas: 02 e 06 de maio.





(Com texto e informações da SETI).