Inscrições para o vestibular dos povos indígenas do Paraná estão abertas

A 21ª edição do Vestibular dos Povos Indígenas está com as inscrições abertas. São ofertadas 52 vagas nas sete universidades estaduais e na UFPR (Universidade Federal do Paraná) para ingresso no ano letivo de 2022. As inscrições são gratuitas e seguem até o 30 de abril no site da Unespar (Universidade Estadual do Paraná).

A Unespar é a responsável por organizar o concurso neste ano, em parceria com as universidades estaduais de Maringá (UEM), de Londrina (UEL), de Ponta Grossa (UEPG), do Norte do Paraná (UENP), do Oeste do Paraná (Unioeste), do Centro-Oeste (Unicentro), UFPR e Cuia (Comissão Universidade para os Índios) da Seti (superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior).

Os candidatos interessados em participar da seleção devem ter concluído o Ensino Médio e não possuir diploma em curso superior. Para concorrer às vagas nas universidades estaduais é preciso ser reconhecido como indígena, por meio de documento comprobatório assinado pelo cacique da comunidade ou, caso o candidato opte pela inscrição na UFPR, por um representante da Funai (Fundação Nacional do Índio). Após a classificação, os aprovados podem escolher o curso que desejam ingressar.





A inscrição pode ser feita eletronicamente, por meio de correspondência ou pessoalmente. Na candidatura pela internet, o estudante deverá preencher o formulário disponível na Unespar e anexar a Autodeclaração/Carta de Recomendação assinada pelo candidato e pelo cacique da comunidade.





Na sequência deverá preencher o questionário sócio educacional e indicar a universidade para a qual pretende concorrer em primeira opção. Também é possível indicar outras universidades, como segunda e terceira opções. Se o candidato optar pela inscrição manual, será necessário preencher os documentos indicados e enviá-los pelos Correios ou entregá-los pessoalmente nas secretarias acadêmicas dos campus participantes do processo seletivo. O endereço de cada uma está disponível no edital.

