Inep divulga resultado de pedidos de isenção do Enem 2022 nesta sexta

Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou, nesta sexta-feira (22), os resultados dos pedidos de isenção do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2022.



Neste ano, 1.949.448 pessoas fizeram o pedido de isenção da taxa de inscrição. Os candidatos que tiveram os pedidos negados podem entrar com recurso entre segunda (25) e sexta-feira (29) da próxima semana. Os resultados das análises dos recursos serão divulgados em 16 de maio.

Tem direito à isenção, o candidato estiver cursando o último ano do Ensino Médio em escola pública, tenha feito todo o Ensino Médio em instituições públicas ou que tenha cursado o Ensino Médio como bolsista integral em escolas privadas.





Outra condição é que a família tenha renda per capita menor do que um salário-mínimo e meio. Os alunos de famílias inscritas no Cadastro Único de programas sociais do governo federal também têm direito ao benefício.





Os resultados das justificativas de ausência dos candidatos que conseguiram isenção no Enem 2021, mas não fizeram a prova também foram divulgados.

A concessão da isenção ou a aceitação da justificativa de ausência não garantem inscrição no concurso. O candidato nessas situações deve fazer a inscrição na página do participante, de acordo com os requisitos apresentados no site do Inep.