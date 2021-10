Guia do Participante que explica como funciona a nota do Enem passa por atualização

Com as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) se aproximando, uma das maiores dúvidas dos participantes começam a surgir: como são calculadas as notas do Enem? Pensando nisso, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) publicou, em seu portal, a atualização do “Guia do Participante – Entenda sua Nota no Enem”.

Com o objetivo de esclarecer as dúvidas sobre as notas do exame, o material é dividido em seis seções: Calculando a Nota; Entendendo Outros Aspectos do modelo de TRI; Procedimentos de Correção; Processo de Criação das Questões; Principais Dúvidas sobre a Nota do Enem; e Entendendo Tecnicamente a nota da TRI.

O Guia do Participante Enem não explica sobre a correção da redação, já que essa prova tem outra metodologia de avaliação que pode ser encontrada na Cartilha do Participante Enem, também disponível no portal do Inep.





O Enem contém 180 questões objetivas, sendo 45 questões de quatro áreas de conhecimento e uma redação. No caso das questões objetivas a correção é feita com base na TRI (Teoria de Resposta ao Item). Dessa forma, a nota de cada área apresentada nas provas vai depender do nível de dificuldade da questão acertada e da consistência geral das respostas.

Nesta edição, provas acontecem em duas etapas. A primeira nos dias 21 e 28 de novembro, para os estudantes que se inscreveram e realizaram o pagamento no período regular, e a segunda, nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022, para participantes isentos que participaram da reabertura das inscrições.





O que fazer com a nota do Enem? - Os participantes podem utilizar a nota do Enem para ter acesso ao ensino superior em universidades públicas ou privadas. Os principais meios para começar a graduação com o Enem é através dos programas do governo, como: Sisu (Sistema de Seleção Unificada), Prouni (Programa Universidade para Todos) e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).





Estude para o Enem com o Educa Mais Brasil - Existem plataformas que compartilham conteúdos gratuitos que ajudam na rotina de estudos para o Enem. Uma delas é o Guia Enem, que reúne os principais assuntos cobrados na avaliação de forma resumida. No site, os candidatos podem conferir as principais matérias que estão presentes no Enem e em outros vestibulares, como: Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Física, Química, Biologia e Inglês.





Oferecido pelo Educa Mais Brasil, o Guia pode ser usado como material de apoio por estudantes do Ensino Fundamental e Médio – como também o público geral – para pesquisas, revisão de conteúdos e resumos. Outro material do Educa é o Me Explica!, uma série de vídeos especialmente produzidos para o YouTube com dicas de professores de diversas matérias.