Governo reconhece 22 novas profissões; saiba quais são elas

O Ministério do Trabalho e da Previdência reconheceu 22 novas profissões no Brasil. Agora, o país conta com um total de 2.269 ocupações reconhecidas formalmente. Entre as novidades estão obstetriz, skatista profissional e sommelier. A lista deste ano reflete as mudanças principalmente tecnológicas do Brasil.

O reconhecimento através do Governo Federal possibilita a criação de políticas públicas oficiais para fomentar cada uma delas. Além disso, tudo o que for feito em âmbito profissional como benefício deve incluir os profissionais das áreas mais recentes.

Além disso, os trabalhadores que antes não encontravam respaldo judicial terão o caminho facilitado. Afinal, o conhecimento permite a oficialização de determinada categoria de trabalhadores.

Apesar do reconhecimento, o ministério esclarece que para que uma ocupação seja regulamentada precisa de uma Lei feita pelo Congresso e sancionada pela Presidência. Ainda assim, cada uma delas entrou para a CBO (Classificação Brasileira de Ocupações).





“A atualização é feita levando em conta mudanças nos cenários tecnológico, cultural, econômico e social do país, que provocam alterações na dinâmica do mercado de trabalho brasileiro”, afirmou o ministério à imprensa. De acordo com a pasta do governo, as informações ajudam a subsidiar estatísticas de trabalho, por exemplo. Elas também “servem de subsídio para a formulação de políticas públicas de emprego”.

Confira, abaixo, todas as 22 novas profissões que foram formalizadas pelo Estado brasileiro:

Obstetriz;

Sommelier;

Profissional de organização;

Perito judicial;

Oficial de proteção de dados pessoais (DPO);

Técnico em agente comunitário de saúde;

Estampador de placa de identificação de veículos;

Analista de e-commerce;

Operador de manutenção e recarga de extintores de incêndio;

Operador de usina de asfalto;

Guarda portuário;

Policial penal;

Tecnólogo em agronegócio;

Engenheiro de energia;

Engenheiro biomédico;

Engenheiro têxtil;

Condutor de turismo náutico;

Controlador de acesso;

Greidista;

Inspetor de qualidade dimensional;

Técnico em dependência química;

Skatista profissional.