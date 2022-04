Gabarito definitivo do Vestibular 2022 da UEL sai nesta quarta-feira

A Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) divulga nesta quarta-feira (23), às 17 horas, o gabarito definitivo da Prova de Conhecimento do Vestibular UEL 2022. O gabarito definitivo será disponibilizado no site da Cops. Fizeram o concurso no último dia 6 de março o total de 15,8 mil candidatos. As provas foram aplicadas em 58 locais em Londrina.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Em formato excepcional, definido para o período de pandemia, o Vestibular 2022 foi composto pela Prova de Conhecimento, com 50 questões – divididas em 36 questões objetivas sobre conhecimentos relacionados ao conteúdo do Ensino Médio e 10 de Língua Portuguesa e Literatura em Língua Portuguesa e quatro de Língua Estrangeira (inglês, espanhol ou francês), além da Redação, com tema único.

Continua depois da publicidade





Na próxima sexta-feira, dia 25, ao meio dia, será divulgada a relação dos candidatos que terão a redação corrigida. A classificação é baseada na quantidade de acertos na Prova de Conhecimentos.





Conforme informações contidas no Manual do Candidato, terão a prova de redação corrigida os candidatos que acertarem, no mínimo, 26% da pontuação total das questões da Prova de Conhecimentos e não obtiverem pontuação zero em nenhuma das partes da Prova. A correção depende ainda da quantidade de inscritos em cada curso e da concorrência, de acordo com a explicação da página 17 do Manual.





Resultado – O resultado dos classificados na 1ª Convocação do Vestibular 2022 será publicado dia 19 de abril, ao meio dia, também no site da Cops. Os convocados iniciam as aulas em 1º de agosto, quando começa o ano letivo 2022 na UEL.

Continua depois da publicidade





Confira datas importantes do Vestibular 2022:





25 de março – Divulgação da relação dos candidatos que terão a Redação corrigida.





19 de abril – 1ª convocação do Vestibular 2022, ao meio dia, no site da Cops.





Consulte o Calendário de Convocações e Matrículas do Vestibular 2022.