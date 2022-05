FOLHA Vestibafest divulga lista de aprovados na UEL nesta terça-feira

O aterro do Lago Igapó 2, na zona sul de Londrina, tem festa garantida nesta terça-feira (19), com a divulgação da lista de aprovados na 1ª Convocação do Vestibular 2022 da UEL (Universidade Estadual de Londrina.



A movimentação do FOLHA VestibaFest começa as 10h, com a animação de um DJ. A distribuição da lista oficial de aprovados acontecerá pontualmente às 12h. O evento é uma realização do Grupo Folha de Londrina em parceria com a UEL e os principais colégios da cidade.



“É importante a divulgação do resultado que a Folha de Londrina realiza no Aterro do Lago Igapó. Os jovens gostam de estar juntos com os amigos e familiares para dividirem este momento. Com certeza será uma bela festa para os que forem aprovados e convocados”, comenta a coordenadora da Cops, professora Sandra Garcia.





O gerente comercial do Grupo do Folha de Londrina, Carlos Maistro, destaca que a festa, realizada há cerca de 15 anos, é uma tradição entre os estudantes e seus familiares. “Com essas parcerias, elaboramos o jornal oficial do resultado do vestibular e distribuímos mais de 1.500 exemplares durante o evento, mas a lista também estará disponível na edição do dia seguinte da Folha de Londrina.





Sabemos que muitos aprovados gostam de ter o impresso como uma recordação”, afirma.



A expectativa, segundo Maistro, é de que a festa seja ainda mais movimentada nesta edição. “Em 2021 não tivemos a celebração presencial devido à pandemia do coronavírus e, por isso, sentimos que todos querem estar presentes neste momento de comemoração”, diz. O evento contará ainda com um palco em LED e distribuição de brindes.





