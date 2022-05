Bonde divulga lista dos aprovados do vestibular UEL 2022

É agora! A UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulga a lista dos aprovados em primeira chamada do Vestibular 2022.

A lista com os convocados também está em distribuição no FOLHA VestibaFest, realizado no aterro do lago Igapó 2. O evento é uma realização do Grupo Folha de Londrina em parceria com a UEL, Colégio Universitário e Colégio Maxi.





Nesta edição a universidade oferta 2.509 vagas, mais 616 pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), totalizando 3.125, em 52 cursos de graduação.





(Matéria atualizada às 12h)