Exército brasileiro disponibiliza 1.100 vagas em concurso público para o cargo de sargento

O Exército brasileiro disponibilizou 1.100 vagas em concurso público para o cargo de sargento. São 1.005 oportunidades para áreas gerais, 55 para a área da saúde e 40 destinadas a músicos. Os interessados deverão se inscrever pelo site da instituição até o dia 5 de abril. A prova está prevista para o dia 4 de setembro.



O Edital do concurso não especificou o valor do salário oferecido aos candidados selecionados, mas, segundo o site Jusbrasil, um sargento do Exércido brasileiro ganha de R$ 3.500 a R$ 5.100. Veja abaixo mais informações sobre o processo seletivo ou acesse o Edital.



Concurso Exército 2022 — Sargento (ESA)





Orgão: ExércitoVagas: 1.100Taxa: R$ 95,00Cargos: SargentoÁreas de atuação: Forças ArmadasEscolaridade: Ensino Médio, Ensino Técnico

Salário: não especificado



Inscrições: de 7 de março a 5 de abril pelo site.

Com informações de JC Concursos.







*Sob supervisão de Fernanda Circhia