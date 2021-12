Escolas da rede estadual do PR abrem matrículas de cursos de línguas estrangeiras para 2022

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte abriu as matrículas para os cursos gratuitos do Celem (Centro de Línguas Estrangeiras Modernas). São aulas de Alemão, Espanhol, Francês, Italiano, Japonês, Mandarim, Polonês e Ucraniano; além de PFOL (Português para Falantes de Outras Línguas) e Libras (Língua Brasileira de Sinais) como segunda língua (para ouvintes).

A matrícula é feita diretamente nas instituições de ensino que ofertam os cursos – ao todo são 483 colégios em 217 municípios. A lista de escolas e seus respectivos cursos podem ser conferidos na página oficial do Celem.

As vagas são destinadas a estudantes do ensino público estadual (a partir do 6º ano), em um total de pelo menos 70% das vagas, professores e funcionários da rede estadual de ensino (até 10% das vagas) e para a comunidade em geral (até 20% das vagas).





Para se matricular é necessário apresentar original e fotocópia dos seguintes documentos: certidão de nascimento ou documento de identidade; fatura recente como comprovante de endereço; e comprovante de conclusão dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano).







Curso Online – Além da tradicional modalidade do Celem, em 2022 a Secretaria irá ofertar uma nova opção: o curso online de Espanhol, com atividades pelo Google Classroom e Google Meet.

Ao contrário da modalidade presencial, que é anual, o curso online será semestral com carga horária semanal de quatro horas-aula distribuídas em dois dias da semana, totalizando 75 (setenta e cinco) horas por semestre.





Nesta modalidade podem se inscrever através deste link estudantes a partir do 9° ano do ensino fundamental, além de professores, funcionários e comunidade.