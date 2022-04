Educação por inteiro nas escolas municipais de Londrina

A formação de cada indivíduo passa por diferentes vertentes e a educação merece um tratamento sensível, seja em casa, na escola e na oferta de conhecimento. Na base do desenvolvimento, valores são fundamentais e colocar na bagagem de cada cidadão experiências enriquecedoras é essencial: o exemplo ensina e práticas pedagógicas, esportivas, artísticas e culturais preenchem e capacitam o homem em seu convívio social.

Ciente de seu papel da formação educacional, a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com cinco entidades culturais e esportivas, dentre elas a Funcart, vai beneficiar no decorrer deste ano 2.200 alunos de 37 escolas da zonas rural e urbana da cidade. Alunos do 5° ano da Escola Municipal John Kennedy, do distrito de Guaravera, inauguraram na última semana as aulas de teatro com professores da Fundação Cultural e Artística de Londrina (Funcart).

Assim, por meio de editais de chamamento público, a Secretaria Municipal de Educação firmou Termo de Colaboração com a Funcart, a Associação Londrinense de Circo (ALC), Instituto Paranaense de Esportes e Cultura (Ipec), Associação Londrinense de Judô e Um Canto Em Cada Canto. Ao todo, serão investidos R$ 530 mil para oficinas no decorrer de 2022, oferecendo aos alunos da rede municipal projetos de artes marciais, dança, arte circense, teatro e canto coral.





Para acompanhar o início das atividades na Escola Municipal de Guaravera, compareceram a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, e o diretor da Escola Municipal de Teatro de Londrina, Silvio Ribeiro, que também é um dos fundadores da Funcart; mais os professores de teatro Adalberto Severiano e André Demarchi, que também fizeram uma apresentação para os alunos, interpretando os palhaços Pinduca e Fuleco.







