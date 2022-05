Cursos de barbeiro e produção de doces finos estão com inscrições abertas em Londrina

Londrina está com inscrições abertas para os cursos de barbeiro e de produção de doces finos. Conforme a prefeitura, as aulas serão realizadas presencialmente, na unidade do Senac (Servico Nacional de Aprendizagem Comercial), que fica na Rua Raposo Tavares, 894, no Centro.

Elas fazem parte do pacote de qualificação profissional da SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda), sendo que as atividades começam em maio. A prefeitura investiu mais de R$ 200 mil para que as aulas fossem realizadas sem custo ao trabalhador.

Para conferir todas as informações sobre os cursos e se inscrever, basta acessar a página de qualificação da Secretaria do Trabalho, no site da Prefeitura. Lá estão os dias e horários de aula, os requisitos para participar e o formulário para o pré-cadastro. As vagas são limitadas. A secretaria entrará em contato com todos os selecionados. O critério para a seleção de alunos será a ordem de inscrição.





O secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, lembrou que, além das formações, a Secretaria auxilia nos próximos passos dos alunos. “Uma vez qualificado, o trabalhador pode contar conosco para buscar a inserção no mercado de trabalho ou para empreender. Conseguimos fazer a intermediação com as empresas, que ofertam oportunidades de emprego e, por meio da Sala do Empreendedor, formalizamos os empreendedores e oferecemos desde capacitações de gestão até acesso ao crédito orientado”, contou Santos.