Curso Livre de Teatro de Rua abre inscrições para nova turma em Londrina

O Curso Livre de Teatro de Rua de Londrina está com inscrições abertas. Oferecido pela Vila Cultural Canto do Marl, aconteceu de modo virtual durante toda a pandemia e agora retorna para o seu formato presencial, com encontros às segundas e quartas, às 19h, no Canto do Marl. O curso é gratuito e as inscrições ficam abertas até o dia 2 de abril.

As aulas começam no próximo dia 4 de abril, com duração total de dois anos. Para se inscrever, os interessados devem preencher o formulário on-line e anexar uma carta de interesse de até uma página. Os únicos requisitos exigidos são idade acima de 16 anos e ter recebido duas ou três doses da vacina contra Covid-19.

O curso é dividido em 4 módulos semestrais que abordam corpo, voz, texto dramatúrgico e o espaço da rua.