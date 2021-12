Curso de Letras da UEL promove eventos para celebrar 100 anos da Semana de Arte Moderna

O curso de Letras da UEL (Universidade Estadual de Londrina) comemora 49 anos de implantação no dia 16 de fevereiro do ano que vem. A data cai exatamente no centenário da Semana de Arte Moderna do Brasil, realizada em São Paulo de 13 a 18 de fevereiro de 1922.

Este importante momento da cultura brasileira será comemorado pelo curso através de dois eventos simultâneos: o XII Selisigno e XIII Simpósio de Leitura da UEL, que nesta edição têm como subtítulo “Entre as nuances da língua e da literatura – Semana de Arte Moderna: 100 anos".

Os eventos serão realizados de 11 a 13 de maio de 2022, mas as inscrições já estão abertas, até 15 de dezembro. Assim como nas edições anteriores, o objetivo principal é promover a discussão e o intercâmbio de experiências entre pesquisadores, professores e estudantes da área da Linguagem.





Serão focalizados problemas teóricos e aplicados, voltados para questões do ensino e aprendizagem de línguas, bem como a formação profissional e a sedimentação das pesquisas neste âmbito.





A programação será desenvolvida em ambiente virtual, com mesas-redondas, oficinas, simpósios e lançamento de livros. Serão aceitas inscrições de trabalhos sobre ensino e aprendizagem em línguas e em literaturas e áreas afins.

Normas para inscrições - Cada simpósio poderá ter até três proponentes, com título de doutor de, pelo menos, duas instituições de ensino superior diferentes. O tema do simpósio é definido pelos coordenadores e os trabalhos deverão partilhar do mesmo quadro teórico e/ou objeto de estudo.





Deverá haver no mínimo de 04 e no máximo 24 trabalhos por simpósio, incluindo os dos coordenadores. As apresentações ocorrerão de modo síncrono. As propostas de simpósio serão avaliadas pela Comissão Científica do evento.





Para a inscrição, devem ser encaminhados título, nome dos proponentes, instituição, resumo de 200 a 250 palavras (fonte Times New Roman, 12, sem adentramento) e três palavras-chave para o e-mail selisigno2022@gmail.com, pelo qual também podem ser obtidas mais informações.