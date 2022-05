Confira a lista de obras literárias para os vestibulares da UEL de 2023 e 2024

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulgou nesta semana a nova lista de obras literárias que serão exigidas nos vestibulares de 2023 e 2024. São oito novos autores - por exemplo o paranaense Miguel Sanches Neto, escritor, professor universitário e atual reitor da Uepg (Universidade Estadual de Ponta Grossa). Somente dois escritores da antiga lista foram mantidos: o gaúcho Moacyr Scliar, contista, cronista e romancista autor de mais de 70 livros, e Mário de Andrade, poeta, romancista, e um dos fundadores do modernismo.

Segundo a UEL, o vestibular 2023 será em duas etapas. A 1ª fase será no dia 5 de março, com 60 questões de Conhecimentos Gerais (Geografia, História, Filosofia, Artes, Química, Física, Biologia, Sociologia e Matemática).



A 2ª fase terá três dias: 2 de abril, com questões de Língua Portuguesa e Literatura em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação. Já o dia 3 de abril é destinado para prova discursiva de Conhecimentos Específicos e dia 4 de abril, Prova de Habilidades Específicas direcionada aos candidatos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Design de Moda e Artes Visuais.





A Prova de Habilidade Específica do curso de Música será aplicada em 4 de dezembro deste ano. De acordo com o cronograma aprovado pelo Cepe (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão), o resultado final do vestibular será divulgado em 2 de maio, com início do ano letivo previsto para meados de 2023.