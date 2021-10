Concurso de Contos da UEL divulga os 30 textos vencedores

Saiu o resultado do Concurso Literário de Contos da UEL (Universidade Estadual de Londrina) promovido pelo Sistema de Bibliotecas. Foram selecionados 30 textos que irão compor o livro “Prêmio Literário de Contos da UEL 50 anos”. Durante a cerimônia de aniversário da Universidade, realizada na última quinta-feira (7), os seis primeiros colocados receberam premiação e tiveram seus contos expostos no saguão do Anfiteatro Cyro Grossi, no CCB (Centro de Ciências Biológicas).

Segundo Neide Maria Jardinette Zaninelli, diretora do Sistema de Bibliotecas da UEL, a produção do livro já está em andamento, com lançamento previsto para janeiro de 2022, em formato físico e virtual. O livro passou pela etapa de revisão, e o layout e a diagramação estão em fase de produção. A obra, segundo a diretora, terá entre 100 a 115 páginas.

Ainda dentro da programação comemorativa dos 50 anos da UEL, um evento será organizado para lançamento e entrega dos exemplares aos autores dos 30 contos selecionados, como parte da premiação. Para Neide, que está na Universidade há 40 anos, organizar o concurso foi uma forma de participar efetivamente dessas celebrações do aniversário da instituição. “Tenho orgulho de ser UEL, de fazer parte desta instituição desde 1981”, disse.





Seleção - O concurso recebeu 92 contos, de várias partes do país, como Florianópolis, Brasília, Recife, e cidades dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. “A incumbência de organizar este concurso foi de grande responsabilidade, considerando a relevância do momento em que a Universidade celebra a sua história”, afirma Neide Zaninelli.

A comissão julgadora avaliou os aspectos que definem o texto literário, como estrutura, linguagem, expressividade, originalidade, abordagem ao tema e unidade temática. Participaram da comissão os professores do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas, do CLCH (Centro de Letras e Ciências Humanas): Luiz Carlos Santos Simon, Lolyane Cristina Guerreiro de Oliveira, Ricardo Augusto de Lima, Sheila de Oliveira Lima e Sonia Vido Pascolati.





Os seis primeiros contos classificados estão disponíveis para acesso no site do Sistema de Bibliotecas e os demais serão divulgados no livro. Confira o nome dos contos e seus respectivos autores:





1- Acervo digital inteligente, de Luís Antônio Hangai





2- Luta através do tempo, de Rafaela Valentini Ortega Ruiz





3- Um ano novo. Uma simples dor, de Wilson José Couto





4- Dias de luta e dias de glória, de Fernando Fiorin





5- Autoconhecimento, de Lucas Martins Pereira





6- Filomena, de Amanda Henriques Cavalheiro





7- Comemoração, de José Milton Bertoco





8- Tudo que sei, aprendi aqui!, de Lucas Turino Silva





9- Caminhando pelo Perobal, de Marilza Ribeiro





10- Sob o Perobal, de Agnes Izumi Nagashima





11- A viagem de Paola, de Lorena Pinto de Souza





12- A história além do histórico, de Débora Rodrigues Rocha





13- A sensação inexplicável de ser UEL, de Bruno Marcello da Silva Souza





14- A redação, de Catarina Franco Seco





15- Apanhadora no Campo de Centelhas, de Mauro Max





16- Meu bem, de Frederico de Moura Theophilo Neto





17- A guardiã do campus, de Gerson Antonio Melatti





18- Bonecos de barro, de Domingos Tortato





19- Entre as sombras brilham as estrelas, de Kamily Vitória da Silva Berthier





20- Marcela, cansada pelas noites sem sono, abriu a correspondência e a leu em voz alta, de Álefe Nícolas dos Santos de Carvalho





21- Perobal, perobinha, de Vanira de Souza





22- Perseguição, de Karen Haruka Masuda





23- Tem um tempo, de Leonardo Sitta Gaion





24- 50 anos de solidão, de Anderson Alexandre Ferreira





25- Corpo-universo, de Bruno Natale Pasquarelli





26- Da rua para o mundo, de Nicoly Nunes Novaes Nardes





27- Depois da meia noite na UEL, de Leandro Avila





28- O causo dos gatos, de Antônio Tíbor Leite Batista





29- O neto de Dona Nega, de Arleide Gomes de Faria





30- Minha história com a UEL, de Juliana Kiyosen Nakayama





Mais informações sobre o Concurso Literário de Contos da UEL estão na página do Sistema de Bibliotecas.