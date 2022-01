Cinco cuidados com as crianças durante as férias escolares

As férias escolares são momentos muito aguardados pelas crianças, seja para brincar, passear ou viajar. Nesse período, é importante que a atenção com os pequenos seja redobrada. Segundo dados mais recentes da Sociedade Brasileira de Pediatria, acontecem aproximadamente 200 mil acidentes domésticos com crianças por ano no Brasil. Durante as férias escolares, esse número aumenta em 25%. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

De acordo com a médica do Departamento de Saúde Escolar do Colégio Positivo, Andrea Dambroski, traumas, queimaduras, quedas, afogamento, ingestão de objetos e inalação de produtos de limpeza são os principais acidentes nesse período. Para evitar esses e outros acidentes domésticos, a especialista nomeia cinco cuidados essenciais com as crianças durante as férias.



Proteção solar





Atividades ao ar livre, em praias ou piscinas, são comuns nesse período. Portanto, é importante que os responsáveis fiquem atentos a exposição da criança ao sol, para que ela seja feita de forma segura e adequada. O ideal é que a exposição ocorra em horários específicos, como antes das 10h ou após as 16h, quando a radiação UVB, responsável por queimaduras e pelo desenvolvimento do câncer de pele, é menor. O uso do protetor solar é essencial para a proteção da pele, ele deve ser reaplicado a cada duas horas.





Ambiente doméstico







Algumas medidas devem ser adotadas para evitar acidentes domésticos, como proteger tomadas para evitar choques elétricos e queimaduras, instalar telas em janelas, sacadas e vãos desprotegidos e manter medicamentos e produtos de limpeza fora do alcance da criança. Para evitar riscos de queimaduras, os cabos das panelas devem ser virados para o interior do fogão e a manipulação de líquidos ou alimentos quentes deve ser feita longe das crianças. Contra afogamentos, não se deve deixar baldes ou tanques cheios d’água e a tampa do vaso sanitário deve ser mantida fechada. Além disso, a criança deve estar sempre acompanhada de um adulto.





Consumo de água





As férias costumam acontecer no verão e, sobretudo nesse período, o consumo regular de água é muito importante. A quantidade de água ideal para cada criança varia de acordo com a faixa etária. Até os 12 meses, o indicado é ingerir 800 ml a um litro de água por dia. Entre o primeiro e terceiro ano de vida, o ideal é 1,3 litros, podendo incluir sucos e bebidas naturais. De quatro a oito anos, a média sobe para 1,7 litros. E entre nove e 13 anos, a quantidade varia conforme o sexo: para meninas, o indicado é 2,1 litros, já para meninos 2,4 litros por dia. Uma alimentação rica em alimentos naturais e nutritivos também é importante.





Atividades físicas





Nesse período, é importante que a criança seja estimulada a praticar atividades físicas para evitar o sedentarismo e a obesidade infantil. Brincadeiras como jogar bola, correr, pular corda, andar de bicicleta, nadar, pega-pega, esconde-esconde e amarelinha fazem bem para a saúde da criança, além de contribuírem para a coordenação motora e o emocional.



Saúde mental