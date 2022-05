Chapa 3, Mais UEL, Marta e Airton, é eleita no 1º turno nas eleições diretas para reitoria da UEL

A Chapa 3 (Mais UEL), formada pelos professores Marta Favaro e Airton Petris, foi eleita em 1º turno na terça-feira (12) para os cargos de reitora e vice-reitor da UEL (Universidade Estadual de Londrina), respectivamente. O resultado foi oficializado pela Comissão Eleitoral por volta das 22h20, na Sala dos Conselhos, logo após o encerramento da votação realizada pela primeira vez de modo virtual, por meio do Sistema Saele.

Os percentuais da apuração indicam que a chapa vencedora alcançou 49,32% dos votos de docentes, 52,18% dos votos de agentes universitários, 61,27% dos votos de estudantes. Em números absolutos, foram 5767 votos de um total de 9939, o que representa 58% dos votos válidos.

A Chapa obteve 34 pontos do índice de votos, superando os 29 pontos do índice alcançado pela somatória das outras 3 chapas. Ao todo 9.939 estudantes, professores e agentes universitários participaram da votação, número superior ao registrado no último pleito, em 2018.





Logo após a oficialização do resultado, a reitora eleita agradeceu aos eleitores e apoiadores da campanha, frisando que a vitória no 1º turno foi resultado de um trabalho coletivo. Segundo ela, o plano de gestão foi construído a várias mãos, por meio de mais de 14 grupos que fizeram um diagnóstico sobre vários temas relacionados à academia, gestão administrativa, recursos humanos e demais temas.





A posse da nova chapa está marcada para 10 de junho. A chapa eleita será responsável pela gestão da Universidade no período 2022/2026.