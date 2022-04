Centros de Educação Infantil da UEL divulgam oferta de vagas para internos

A Diretoria Geral do Colégio de Aplicação da UEL e o SEBEC (Serviço de Bem-Estar à Comunidade) lançam edital com vagas disponíveis para a comunidade interna da Universidade.

As inscrições podem ser feitas no período de 28 de março a 1º de abril, no site do Colégio Aplicação e são a primeira fase do processo seletivo.

Segundo o Edital nº 001/2022, o resultado final do processo seletivo será divulgado dia 10 de maio, em ordem alfabética, à partir das 17 horas, no site do SEBEC.





Confira o Edital completo e as vagas aqui.