Candidatos em lista de espera do Prouni devem comprovar dados

Termina nesta quarta-feira (20) o prazo para que os pré-selecionados na lista de espera do Prouni (Programa Universidade para Todos) no primeiro semestre do ano comprovem as informações fornecidas no ato da inscrição no processo seletivo.

O prazo para as instituições de ensino participantes emitirem o documento de concessão da bolsa será de 22 de abril a 3 de maio.

