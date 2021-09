Universidade lança cursos gratuitos online na área de tecnologia

No último ano, com um verdadeiro boom de aplicativos que envolvem transações financeiras, a cibersegurança se tornou um tema de constante preocupação para clientes e empresas que estão presentes no mundo digital. Assim, a busca por profissionais da área de TI (tecnologia da informação) está em alta.

Pensando nisso, a Escola Politécnica da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) está disponibilizando cinco cursos online totalmente gratuitos, de curta duração, focados em várias áreas da TI. As aulas serão ao vivo, de maneira remota, com professores da instituição.

São cinco cursos: Desbravando e Criando Websites Reais, Inteligência Artificial Aplicada, Usabilidade e Interação – como Desenvolver Apps Atrativos e Eficazes, CyberSecurity – CTF (Capture The Flag), Game Programming Bootcamp – Criação de jogos com Unity. Cada curso tem duração de quatro aulas e fornece certificado após a conclusão.





“Atualmente, há no mercado uma necessidade cada vez maior de atualização sobre novas tecnologias, além disso, pesquisas mostram que faltarão mais de 408 mil profissionais na área de TI até 2022, ou seja, é uma carreira promissora. Muitos não escolhem a área por achar que é muito difícil”, aponta Andreia Malucelli, decana da Escola Politécnica da PUCPR.

“Os estudantes não precisam ter nenhum conhecimento prévio na área porque são cursos introdutórios, com foco neste público que deseja conhecer a área”, completa.





As inscrições estão abertas e para participar dos cursos basta ter um computador com acesso à internet. Mesmo as inscrições sendo gratuitas, as vagas são limitadas. Caso o número de inscritos seja maior, o critério de seleção será por ordem de chegada e será mantida uma fila de espera para que sejam chamados para os próximos cursos.





Para se inscrever e conferir mais informações, acesse este link.