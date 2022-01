Mais 24 pesquisadores ligados à Capes renunciam

Um novo grupo de pesquisadores renunciou às atividades relacionadas à Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), ampliando a crise que atinge o órgão do governo Jair Bolsonaro (PL) responsável pela pós-graduação no país.

Vinte e quatro pesquisadores da área de zootecnia/recursos pesqueiros divulgaram carta de renúncia coletiva na noite desta quarta-feira (22). Do total, 3 são coordenadores, e 21, consultores.

Com isso, já são 138 os pesquisadores que se afastaram da Capes com críticas à presidência do órgão, Claudia Mansani Queda de Toledo. A Capes é ligada ao MEC (Ministério da Educação).





Questionada, a Capes não respondeu.





Essa já é a quinta área de avaliação, de um total de 49, a pedir renúncia. Desde o final de novembro, a Capes perdeu os pesquisadores das áreas de astronomia/física, matemática/probabilidade e estatística e química e uma das engenharias.

Os novos renunciantes reforçaram as críticas já feitas por seus pares. As renúncias vieram acompanhadas de acusações de supostas pressões para acelerar a abertura de novos cursos e aprovar ofertas a distância. Ainda teria havido descaso da presidência da Capes em reverter uma decisão judicial que interrompeu a avaliação da pós –isso tudo é negado pelo órgão.





"Torna-se insustentável a nossa continuidade na Coordenação neste momento em que é veiculada uma carta aberta demonstrando alinhamento da alta diretoria da Capes, seguida do pedido de exoneração do diretor de Avaliação, Flávio Anastácio de Oliveira Camargo", diz a carta. "Entendemos que a saída do referido Diretor é mais um capítulo na fragmentação que assola o SNPG [Sistema Nacional de Pós-Graduação] e a nossa querida Agência Capes".





O pedido de demissão de Camargo foi a primeira baixa a atingir o quadro de funcionários diretos da Capes. Os pesquisadores renunciantes não são servidores da Capes, mas têm importância central no processo de avaliação.





No centro da crise está a Avaliação Quadrienal da pós-graduação (mestrados e doutorados) relativa ao período 2017-2020. As atividades foram interrompidas por decisão judicial em setembro, e isso foi o estopim para as primeiras renúncias.





No dia 2 deste mês, a Justiça autorizou a retomada. A divulgação dos resultados permanece barrada.





O grupo que renunciou nesta quarta ainda cita como inaceitável declaração da presidente, concedida ao jornal O Globo, em que classifica o movimento como deserção. "Insurgentes sim, desertores, jamais", cita o texto.





A presidência da Capes tem tentado arrefecer os ânimos no órgão e garantir demonstrações de apoio. Na última segunda-feira (20), conseguiu que os membros do Conselho Superior da Capes assinassem uma carta em seu apoio. Essa foi a segunda missiva que seu gabinete articulou em seu apoio.





Após a divulgação, houve desconforto mesmo entre aqueles pesquisadores que assinaram a carta, segundo relatos colhidos pela reportagem.





"Os termos da carta tratam da necessidade de trabalhar juntos para resolver os problemas da Capes para fazer uma avaliação de qualidade. A assinatura de boa parte dos conselheiros seguiu esse caminho", disse na terça o pesquisador Paulo Jorge Parreira dos Santos, representante do CTC-ES [Conselho Técnico-Científico] no Conselho Superior e que também assina o documento.





Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, a presidente da Capes reforçou argumento de que apenas os coordenadores de cada área têm real ligação com o órgão. Segundo ela, a oposição à sua gestão tem relação com misoginia.