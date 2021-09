Justiça dá 3 dias para UFPR esclarecer erros em edital de aprovados no vestibular

Ao menos sete estudantes prejudicados pelo erro na divulgação do resultado do Vestibular da UFPR (Universidade Federal do Paraná) tiveram suas esperanças em ingressar na instituição renovadas após decisão da 6ª Vara Federal de Curitiba, do final da tarde desta segunda-feira (6).





Ao todo, 31 candidatos que constavam como aprovados em seis cursos de graduação foram remanejados para a lista de espera após a UFPR identificar uma “falha no processamento dos resultados”.

Com a decisão, a UFPR tem três dias para esclarecer se irá reservar vagas para os sete alunos aprovados em Medicina conforme lista divulgada com o erro. Além disso, conforme o calendário do Vestibular, os futuros calouros da instituição têm até esta quarta-feira para apresentarem os documentos e efetivarem suas matrículas.





Após a polêmica envolvendo a divulgação dos resultados, o reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, determinou a instauração de uma Comissão de Sindicância para apurar os fatos que resultaram no erro.

A universidade também esclareceu que o erro na divulgação do resultado surgiu a partir de uma falha no sistema, que não computou os ajustes nas notas de 467 candidatos que entraram com recurso em relação à correção da redação e tiveram o pedido concedido, "tornando necessária a substituição de 31 dos 4.229 nomes que constavam nesta lista por outros que não estavam listados", afirmou a UFPR em nota do início deste mês.



