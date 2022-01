ITA oferece cursos gratuitos abertos à população

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos do ITACOMAER (Instituto de Ensino Superior do Comando da Aeronáutica). (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), instituição de ensino superior da Força Aérea Brasileira. As oportunidades são disponibilizadas para pessoas de qualquer idade e região do Brasil. As aulas são on-line e ministradas por professores capacitados do Instituto de Ensino Superior do COMAER (Comando da Aeronáutica).

São oferecidos nove cursos gratuitos da área de tecnologia com disciplinas baseadas em introdução de sistema tecnológico, conhecimentos tecnológicos, tecnologia da informação e operacionais da rede. Para participar, os interessados devem se candidatar pela plataforma Coursera.

Confira alguns cursos disponíveis:





1 - Princípios de Desenvolvimento Ágil de Software

Esse curso tem como objetivo ensinar as principais técnicas e princípios de desenvolvimento ágil, em especial aos que se popularizaram pela sua utilização no framework Scrum e na metodologia XP (Extreme Programming).

2 – TDD (Desenvolvimento de Software Guiado por Testes)

Nesse curso, os alunos serão expostos aos princípios e às práticas de desenvolvimento guiado por testes, tanto para modelar, quanto para desenvolver aplicações e componentes de software, sem abandonar os conceitos e princípios de orientação a objetos aprendidos no curso anterior.





3 – Introdução ao Controle de Sistemas

Esse curso aborda os principais conceitos do controle de sistemas e mostra suas vantagens e importância para a sociedade moderna.





4 – Controle Usando a Resposta em Frequência

Com esse curso, os participantes aprendem a obter a resposta em frequência de um sistema LIT (Linear e Invariante no Tempo) e a usá-la para projetar controladores que atinjam requisitos de reposta transitória e em regime estacionário.