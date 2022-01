Inscrição para curso de programação para meninas vai até dia 3

Instituto de ICMC (Ciências Matemáticas e de Computação) da USP (Universidade de São Paulo), em São Carlos (SP), está com as inscrições abertas para a primeira turma de 2022 do curso Meninas Programadoras do ICMC. Para participar, as interessadas devem fazer a inscrição por meio do site da iniciativa.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O curso, com duração de quatro sábados, tem as aulas ao vivo via Google Meet, sempre das 14 h às 17 h. Além disso, as participantes devem se dedicar durante uma hora por dia a exercícios individuais.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Todas as estudantes que participarem de pelo menos 75% das atividades propostas receberão um certificado de conclusão de curso expedido pela USP. As vagas do curso serão destinadas, prioritariamente, para alunas do terceiro ano do ensino médio e de escolas públicas. As turmas de 2022 têm 100 vagas disponíveis cada uma.