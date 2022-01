IBGE abre 206 mil vagas para o Censo 2022 nesta quarta; saiba como concorrer

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) vai contratar mais 206.891 profissionais para trabalhar de forma temporária no Censo Demográfico 2022. Ao todo, são 183.021 vagas para recenseador, 18.420 para a função de ACS (agente censitário supervisor) e 5.450 para ACM (agente censitário municipal).

A organizadora do concurso é a FGV (Fundação Getulio Vargas) e as inscrições podem ser feitas no site conhecimento.fgv.br/concursos a partir das 16h desta quarta (15) até o dia 29 de dezembro deste ano. A taxa de inscrição é de R$ 57,50 para recenseador e R$ 60,50 para agentes.

Ainda não há uma previsão de data para o início dos trabalhos, mas a intenção é que, a partir de junho, os procedimentos devam começar. Com isso, a realização do censo ficará para o segundo semestre deste ano.





No caso dos recenseadores, há chances em 5.297 municípios do país. Na hora de fazer a inscrição, o trabalhador já deve informar o município no qual quer trabalhar e a cidade onde realizará a prova. A função exige nível fundamental. As demais vagas são para profissionais com ensino médio completo e os postos estão disponíveis em 4.409 cidades.





Os salários oferecidos variam. Para recenseador, o pagamento será conforme a produção. A remuneração poderá ser simulada no site do Censo 2022. A carga horária semanal é indicada em 25 horas de trabalho. É preciso informar o município e quantas horas pretende trabalhar. No caso de ACM, a remuneração é de R$ 1.700. Para ACS, o salário chega a R$ 2.100. Nas duas funções, a jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

As provas deverão ser aplicadas no dia 27 de março de 2022, em dois turnos: de manhã e de tarde. Quem quiser concorrer para dois postos diferentes, por exemplo, poderá fazer as provas em horário distinto. A previsão é que os aprovados trabalhem por até três meses na coleta domiciliar.