Feira das Profissões da UEL vai ser virtual em 16 de setembro

Depois da interrupção de um ano, em virtude da pandemia, a UEL (Universidade Estadual de Londrina) promove na próxima quinta-feira (16) a 9ª Feira das Profissões. Desta vez, em formato virtual.

O evento é direcionado a estudantes do Ensino Médio interessados em conhecer a infraestrutura e todos os detalhes dos 52 cursos de graduação presenciais oferecidos via vestibular e pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada).







A edição 2021 será realizada por meio do site e também utilizando o aplicativo Discord, permitindo a interação entre estudantes com professores e acadêmicos de graduação, de pós-graduação e até ex-alunos da UEL. Para participar, os estudantes deverão entrar na página da Feira das Profissões 2021 e acessar o conteúdo e o link para o servidor do Discord. As visitas às salas serão das 9h às 12h; das 14h às 17h e das 19h às 21h.



Segundo a pró-reitora de Graduação da UEL, professora Marta Favaro, a decisão de promover a feira no formato virtual se deu pela necessidade de fortalecer o vínculo com os estudantes que estão para entrar no Ensino Superior de maneira segura, sem comprometer a saúde pública. Ela explica que o modelo totalmente online utilizará a tecnologia Discord, um aplicativo de voz e texto gratuito, projetado inicialmente para jogos.



O aplicativo tem mais de 25 milhões de usuários e está disponível para todos os sistemas, em navegadores da web, e permite conversas entre mais de um usuário. Também é possível transmissão de vídeos e exibição de textos e imagens.





De acordo com a professora, os estudantes terão acesso a dois ambientes. Um portal com informações completas da universidade e o servidor do Discord onde estarão listados os canais dos 52 cursos de graduação presenciais oferecidos. Serão disponibilizados mais de 100 espaços de interação para diálogos por texto. Os visitantes serão atendidos por cerca de 200 estudantes/monitores e professores.

Graduação: A feira contará também com mais de 500 minutos de vídeos e áudios com informações sobre cada graduação, além de fotos, links para conteúdos úteis e transmissão ao vivo. Serão divulgadas, ainda, as principais formas de acesso à universidade – as datas de inscrição do Vestibular 2022, do Sisu e os Sistemas de Cotas.

“O estudante terá a oportunidade de conhecer e interagir com professores e universitários, de forma semelhante ao evento presencial. Será uma comunicação efetiva”, avalia Marta Favaro. Segundo ela, a Feira apresentará uma alternativa concreta para conhecer detalhes sobre as graduações oferecidas, além da possibilidade de interação com professores e acadêmicos de graduação e de pós-graduação.

“A curiosidade desses estudantes é a mesma, o que muda é o espaço de interação”, considera, acrescentando que é muito importante que o aluno do Ensino Médio tenha clareza sobre a profissão futura. Para ela, conhecer o perfil profissional dos diferentes cursos ajuda a reduzir as incertezas.

Organização: A última Feira das Profissões da UEL aconteceu em junho de 2019 e reuniu 15.184 estudantes provenientes de 250 escolas públicas e privadas de 67 cidades, sendo 51 do Paraná e outras 16 cidades do estado de São Paulo. O número superou em mais de 2.500 o total de participantes da edição de 2018, que recebeu 12.607 alunos do Ensino Médio, de 193 escolas, de 58 cidades do Paraná e de São Paulo.





Em 2021, a organização da Feira está a cargo da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), juntamente com a Coordenadoria de Comunicação Social (Com), Pró-Reitoria de Extensão (Proex), Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops), Serviço de Bem Estar à Comunidade (Sebec), Assessoria de Tecnologia da Informação (ATI) e Programa de Acesso e Permanência (Prope), com apoio dos nove Centros de Estudos e dos Colegiados do Cursos de Graduação.