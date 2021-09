Evento online e gratuito reúne informações para quem deseja estudar no exterior

A terceira edição do Talk Global Study, evento on-line e gratuito para estudantes brasileiros que querem fazer intercâmbio, será realizada no próximo dia 16. Na programação, os participantes poderão ter contato com instituições de ensino superior de 10 países por meio de bate-papos interativos ao vivo por texto, áudio, vídeo e seminários explicativos. Interessados em participar podem se inscrever no site do evento (acesse aqui).

O Talk Global Study é uma boa opção para conhecer melhor os aspectos necessários para estudar no exterior, tendo respostas mais rápidas das faculdades e universidades. Entre os temas a serem tratados no evento estão:





- Qual país é o melhor para mim? Faculdade ou Universidade?;

- Eu preciso de visto? Onde e como eu devo aplicar? Quais documentos eu preciso?;

- Quanto irá custar? Qual o valor da acomodação? Qual o custo de vida?;





- Eu preciso de plano de saúde? Qual o plano de combate à Covid? As aulas serão on-line ou presenciais?

Nesta edição, participam instituições de países como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, China, Canadá, Espanha, França, Irlanda, Itália e Japão. Elas oferecem cursos de graduação, MBA, mestrado, PhD e outros cursos de pós-graduação em 27 áreas do conhecimento, como Ciências da Computação, Arquitetura, Medicina e Música.

Até então estão definidos dois seminários no evento: “5 Passos para estudar nos Estados Unidos”, que será realizado pela Education USA, às 16h30, e “Tudo sobre bolsas de estudo no exterior”, organizado pela Fundação Estudar, que está marcado para 17h. A programação completa pode ser conferida no site do evento.