Curso gratuito ofertado pelo CCA ensina sobre a elaboração de textos científicos

No dia 20 de maio o CCA (Centro de Ciências Agrárias) da UEL promove o curso “Bases para redação científica”. Organizado pelos quatro programas de Pós-Graduação do CCA (Agronomia, Ciência de Alimentos, Ciência Animal e mestrado profissional em Clínicas Veterinárias), o curso tem como objetivo incentivar os participantes a conhecer a estrutura do texto científico, bem como o passo a passo para a redação do texto científico. O evento será realizado no Anfiteatro do CCA, das 8 ao meio dia, e 14 às 17 horas.

Entre os conteúdos que serão abordados, o curso trabalhará com os conceitos de ciência, tecnologia, conhecimento científico, publicação de pesquisas, metodologia, criação de ideias, novidades do estudo, construção do texto, passos da redação, partes do texto científico, entre outros.

De acordo com o coordenador geral do evento, professor Claudemir Zucareli, do Departamento de Agronomia/CCA, o principal objetivo do curso é auxiliar a elaboração de artigos para revistas, aumentando a probabilidade de publicações em periódicos de elevado impacto. A ideia também é dar mais visibilidade às pesquisas desenvolvidas dentro da Instituição.





Inscrições – As inscrições são gratuitas, ficam abertas até o dia 16 de maio e podem ser feitas somente pela página de Eventos da UEL – Acesse aqui. Ao final do curso, os participantes receberão certificado com carga horária total de oito horas.





Mais informações podem ser obtidas através do e-mail cca@uel.br.