Eclipse Solar em Touro: confira os conselhos para o seu signo

No próximo sábado, dia 30, às 17h28, teremos um Eclipse Solar em Touro, sendo o primeiro do ano, e poderá ser visto no Hemisfério Sul, inclusive em algumas cidades do Rio Grande do Sul. Na astrologia, esse tipo de fenômeno simboliza mudanças e transformações profundas, tanto a nível pessoal quanto coletivo.

O eclipse do dia 30 ocorre no eixo Touro-Escorpião e, portanto, se trata de uma energia voltada para o nosso mundo material e nos auxilia a revisar nossas posses, nossos sentimentos mais internos e nos convida ao desapego. Sendo assim, este é um excelente momento de limpeza interna e externa, de organização das nossas coisas, de doar aquilo que não nos cabe mais e se livrar de energias negativas que afetam nossa espiritualidade. Aqui, encontramos um momento em que damos luz às nossas sombras a fim de superarmos traumas do passado para, enfim, seguirmos em frente.

