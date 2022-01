Atlético-MG conquista Copa do Brasil e fecha ano mágico com chave de ouro

O Atlético-MG conquistou o título da Copa do Brasil de 2021 nesta quarta-feira (15) para fechar a temporada com chave de ouro. Foi o terceiro troféu da magnífica campanha do clube de Belo Horizonte, Minas Gerais, no ano, que deu muitas alegrias para a sua torcida e também para quem fez apostas esportivas acreditando no sucesso da equipe.





O Galo também venceu o Campeonato Mineiro e o Campeonato Brasileiro em 2021. Foi a segunda conquista do time na liga nacional, torneio o qual só havia vencido em 1971, e da copa doméstica, a qual também se sagrou campeão em 2014. No Brasileiro, foram 26 vitórias, seis empates e seis derrotas nas 38 rodadas, totalizando 84 pontos, 13 a mais que o Flamengo, vice-campeão. Já no Estadual, foi a conquista de número 46 do clube fundado em 25 de março de 1908.





Foram duas vitórias contra o Athletico Paranaense na final da Copa do Brasil para ficar com o título. O segundo jogo, disputado na Arena da Baixada, em Curitiba, teve o placar de 2x1 a favor do Galo. Os atacantes Keno e Hulk marcaram para o time campeão, aos 25 minutos do primeiro tempo e aos 30 minutos do segundo tempo, respectivamente. Jáderson descontou aos 42 da etapa final para os donos da casa.





Mas o Atlético-MG já estava com uma mão na taça desde o primeiro jogo da final, ocorrido em 12 de dezembro. Naquela oportunidade, o Galo aplicou uma sonora goleada de 4x0 no Mineirão, em Belo Horizonte. No primeiro tempo, Hulk, de pênalti, e Keno – os autores dos gols do jogo de volta – colocaram o time de Minas Gerais em boa vantagem. Na etapa complementar de jogo, o chileno Eduardo Vargas marcou duas vezes para dar números finais à partida.





O Galo passou por Bahia, nas oitavas-de-final, Fluminense, nas quartas-de-final, e Fortaleza, na semifinal, em seu caminho até a taça. Já o Athletico Paranaense deixou para trás o Atlético Goianiense, nas oitavas-de-final, o Santos, nas quartas-de-final, e o Flamengo, na semifinal. O clube de Curitiba conquistou a Copa Sul-Americana na temporada, batendo o Red Bull Bragantino, do interior de São Paulo, na final em Montevidéu, no Uruguai, por 1x0, com gol de Nikão, em 20 de novembro.





A campanha do Atlético-MG na temporada 2021 só não foi melhor porque a equipe acabou sendo derrotada pelo Palmeiras na semifinal da Libertadores. Mas os torcedores já esperam pela edição do ano que vem do torneio de clubes mais importante da América do Sul para ver se, desta vez, o bicampeonato continental vem.





O Galo conquistou o torneio em 2013 com uma histórica equipe liderada por Ronaldinho Gaúcho, Diego Tardelli, Bernard e Jô, e treinada por Cuca, que também foi o comandante do clube em todo a temporada de 2021.





Atualmente, o atacante Hulk é o grande nome do Atlético-MG. Foram nada menos do que 36 gols e 12 assistências em 68 jogos em 2021. O jogador, titular da Seleção Brasileira na copa de 2014, disputada no Brasil, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e vice-artilheiro da Libertadores, tendo sido, sem dúvidas, o melhor jogador do Galo numa temporada que os torcedores do time de Belo Horizonte jamais esquecerão.





Outros destaques da equipe incluem o lateral esquerdo Guilherme Arana, campeão dos Jogos Olímpicos de Tóquio, também em 2021, com a Seleção Brasileira sub-23, os zagueiros Júnior Alonso, Igor Rebello e Réver, e o atacante Diego Costa, além dos já citados Keno e Eduardo Vargas. Os meio-campos Tchê-Tchê e Matías Zaracho também fazem parte do elenco de qualidade do Atlético-MG.





O “supertime” deu resultado dentro e fora de campo. Com as premiações em dinheiro recebidas pelo desempenho nas competições em que participou em 2021, o Atlético-MG recebeu R$ 40,9 milhões pela Libertadores, R$ 33 milhões pelo Brasileirão e R$ 71,15 milhões pela Copa do Brasil, totalizando R$ 145 milhões de premiação nesta temporada.





E, por ter sido campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG terá a chance de disputar a Supercopa do Brasil em 2022. O adversário será o Flamengo, vice-campeão brasileiro. O jogo será realizado em 20 de fevereiro em partida única.





O ano de 2021 ficará para sempre marcado na memória do torcedor do Atlético-MG, e não é por menos. Os três títulos conquistados pelo clube, que apresentou um ótimo futebol nas campanhas vitoriosas da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e do Campeonato Mineiro, fizeram do Galo o melhor time brasileiro do ano. Para a alegria dos torcedores do Galo, a tendência é que, no ano que vem, o clube permaneça disputando todos os torneios que participar.