Prêmio Reclame Aqui reconhece empresas que se destacam no atendimento ao consumidor

Apesar da distância física, a internet quebra barreiras ao dar voz e unir pessoas que usufruem dos serviços digitais. A insatisfação que antes ficava escondida atrás da tela do computador, hoje, é capaz de romper limites geográficos e influenciar na decisão de compra do consumidor.

Conhecido por ser um espaço digital onde internautas registram reclamações sobre uma marca ou produto, o site Reclame Aqui premia há 11 anos empresas que conseguem prestar atendimento de qualidade ao cliente por meio da plataforma, resolvendo a demanda em tempo hábil. A edição do prêmio desse ano, que teve participação popular aberta entre o período de 01 de setembro a 31 de outubro, computou mais de 10,8 milhões de votos de consumidores. Foram eles que selecionaram os vencedores entre as 887 empresas indicadas em 149 categorias do Prêmio Reclame AQUI 2021.

"O Prêmio Reclame AQUI impacta muito positivamente nas empresas diante do mercado, já que se trata de um prêmio dado pelo próprio cliente, sem qualquer interferência que não seja a satisfação do consumidor com a marca e a capacidade dela de solucionar qualquer questão com as pessoas. Isso gera um grande valor para os consumidores, e esse valor está muito além do ´não errar´, mas está, sim, no como a empresa vai solucionar. E diante de uma exigência em excelência cada vez maior dos consumidores a cada ano, mais importância e peso a premiação ganha para as empresas", ressalta Edu Neves, CEO do Reclame AQUI.





Este ano, a cerimônia de premiação realizada no dia 06 de dezembro, em São Paulo, com transmissão ao vivo, foi híbrida. Além dos troféus entregues, o evento homenageou o fundador do Reclame Aqui, Mauricio Vargas, que faleceu em abril do decorrente ano, aos 58 anos, vítima da Covid-19.





Empresas renomadas, como Faber-Castell, Nestle, Ifood, Ambev, Natura e Netshoes, por exemplo, conquistaram o voto popular nos mais diversos segmentos. Na categoria Educação - Serviços, a maior plataforma de inclusão educacional do país, Educa Mais Brasil , conquistou a reputação máxima pelo atendimento ágil e 100% humano. O orgulho de responder e resolver as demandas dos consumidores no menor tempo possível é destacado pela Diretora de Relacionamento do Educa Mais Brasil, Paula Terres.

“Essa conquista é fruto de um esforço coletivo e diário. Acompanhamos indicadores e cuidamos de cada atendimento com agilidade e eficiência, buscando sempre solucionar os problemas”.





O Educa Mais Brasil atua há 18 anos facilitando o acesso de milhares de pessoas a instituições de ensino de qualidade – da educação básica ao ensino superior – ofertando bolsas de estudos de até 70% de desconto nas mensalidades. Na plataforma do Reclame Aqui, a empresa possui o selo RA 1000, dedicado às organizações totalmente comprometidas com o consumidor.





“O prêmio é a ratificação de que estamos no caminho certo, de que nossos ideais não estão apenas no papel. Ter os nossos alunos como embaixadores espontâneos é o melhor reconhecimento do nosso trabalho. Tudo isto somente é possível por causa do engajamento de todas as equipes em prol de um atendimento 1000”, define a Diretora Financeira do Educa Mais Brasil Ligia Pimenta. No último ano, todos os contatos feitos no site Reclame Aqui foram respondidos pelo Educa Mais Brasil, que além de utilizar o referido site como mais uma plataforma de comunicação on-line com os seus bolsistas amplia o atendimento através das suas redes sociais por meio do Twitter e Instagram.