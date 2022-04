Xô, estresse: exercícios de meditação no trabalho ajudam a relaxar

O ambiente profissional pode nos levar a altos níveis de estresse, ansiedade e cansaço extremo. No entanto, esse espaço também pode ser agradável com práticas de meditação. A finalidade da técnica se apresenta de forma funcional ajudando a liberar todo estresse, ansiedade e depressão acumulada, além de proporcionar paz e a segurança de si mesmo. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE Continua depois da publicidade “A meditação é uma técnica que faz com que a pessoa relaxe o corpo e em seguida a mente, fazendo com que surja um estado de concentração de descanso intenso dos pensamentos. A atividade traz múltiplos benefícios para quem se dedica à prática e acaba influenciando de forma positiva outras diversas áreas da vida, inclusive no trabalho”, pontua Juliana Viveiros, espiritualista da plataforma iQuilíbrio.



Como meditar no ambiente de trabalho



Você deve estar se perguntando, mas como fazer isso no trabalho? Segundo Viveiros, a primeira coisa que devemos fazer quando queremos iniciar a prática da meditação no trabalho é encontrar um lugar em que essa atividade possa ser desempenhada. O banheiro não é o local mais ideal, mas na falta de outro, serve aos propósitos para essa atividade. “Caso você tenha uma chefia com a mente aberta não deixe de conversar com eles sobre esse tema”, aconselha a espirualista. Continua depois da publicidade Veja se existe uma sala, mesmo que pequena, que pode ser direcionada à essa prática e que pode aliviar as tensões das pessoas nas rotinas. Explique os benefícios da meditação para trabalhar demonstrando como o desempenho das funções pode ficar ainda melhor por conta disso.



Alguns exercícios para serem feitos:



Exercício 1: respiração 4 por 4 Respire contando até 4, segure contando até 4, solte contando até 4 e segure contando até 4. Esse exercício de respiração tem o poder de acalmar a mente, o corpo e o espírito por fazer com que os fluidos no corpo se equilibrem e se acalmem. Não se esqueça que, ao respirar, você manda uma mensagem ao seu corpo dizendo que está tudo bem. Exercício 2: hiperventilação Sabe aquele exercício que vemos nos filmes com pessoas respirando em sacos de papel? Faça!O exercício da hiperventilação é, por si só, uma ferramenta que auxilia na meditação no trabalho, isso porque ao respirarmos dentro de um saquinho, consumimos muito gás carbônico, o que faz com que não precisemos mais hiperventilar e fiquemos bem. Exercício 3: visualizações Para começar a meditar você pode fazer alguns exercícios de visualização. Esses exercícios consistem em fechar os olhos e repassar todos os detalhes do seu escritório ou ambiente de trabalho com os olhos da mente. Não pense no trabalho em si, mas sim no lugar em que você está. Isso fará com que você aprenda a focar naquilo que é de fato importante. Exercício 4: visualização criativa Assim que estiver craque na visualização, comece a prática da visualização criativa. Ela consiste em você visualizar aquilo que você quer que aconteça na sua vida no trabalho como promoções, aumento de salário, bonificações, elogios e reconhecimento. Então, imagine todas as cenas com riquezas de detalhes e pronto.



Benefícios da prática no trabalho