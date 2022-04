Voo atrasado ou cancelado? Saiba quais são seus direitos garantidos por lei

Com a retomada do turismo na fase final da pandemia, os brasileiros finalmente voltaram a viajar. Mesmo com o aumento significativo no preço de passagens aéreas, os principais aeroportos voltaram com o grande fluxo de voos e, com isso, o número de reclamações e processos de usuários quantos aos serviços prestados por companhias aéreas também aumentou.

As maiores reclamações são sobre voos cancelados, atrasados e ‘’overbooking’’, expressão usada quando uma companhia aérea vende mais passagens do que a capacidade do avião, impossibilitando que alguns passageiros não consigam viajar de última hora.

A lei brasileira garante vários direitos aos usuários de companhias aéreas, mas nem sempre estes direitos estão claros para o consumidor. Para tirar todas suas dúvidas em situações como estas, consultamos o advogado Robert Beserra sobre quais são as obrigações das companhias aéreas, os direitos dos usuários e o que fazer em caso de violação da lei quanto aos atrasos e cancelamentos.





O especialista alerta que é preciso estar ciente dos direitos e exigi-los das empresas que oferecem estes serviços: ‘’Muitas pessoas acabam não indo em busca do seu direito, às vezes porque parece exaustivo, às vezes porque é algo que parece pequeno, ou até por medo de serem mal vistos pela empresa. Na realidade, quando essas pessoas se omitem, elas estão dando carta branca para que certas empresas de má-índole agridam os direitos do consumidor e venham a lesar cada vez mais pessoas. É como se estivesse dizendo a elas 'vocês fizeram errado, mas tudo bem, pode fazer isso comigo, e depois pode fazer isso com outras pessoas que eu não me importo'. O consumidor não pode permanecer em silêncio. É esse tipo de reclamação que faz com que as empresas aéreas melhorem a qualidade de seu atendimento, respeitem mais o consumidor e os tratem com a dignidade devida’’, disse o advogado.