Veja dicas para compras seguras em lojas físicas e virtuais no Dia dos Namorados

Comemorado no Brasil em 12 de junho, o Dia dos Namorados tradicionalmente leva milhares de pessoas a lojas virtuais e físicas a procura de presentes. Entretanto, em datas de grande apelo comercial, como esta, quadrilhas aproveitam o momento do grande volume de compras para aplicar golpes e roubar dados pessoais.

Sites e e-mails falsos, ligações e mensagens são algumas das táticas usadas pelos criminosos para enganar as pessoas e ter acesso a informações pessoais, número de cartões e dados bancários. As quadrilhas também costumam usar as redes sociais para ter acesso às informações das vítimas. Os criminosos usam perfis falsos com ofertas tentadoras de produtos mais baratos, promoções para ganho de pontos e milhagens e falsos recadastramentos de segurança, como artifícios para a captura de dados dos clientes.

“Com estas informações em mãos, os bandidos fazem transações, burlam bloqueios de segurança, desbloqueiam novos cartões e realizam a confirmação de dados pessoais da vítima”, alerta Adriano Volpini, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da FEBRABAN. “A população tem um comportamento de segurança no mundo digital diferente do mundo físico, em que as pessoas já se acostumaram a tomar cuidados com carteiras, pertences e celulares. É preciso ter a mesma conduta para o mundo digital.”

Veja a seguir dicas para compras seguras no Dia dos Namorados.