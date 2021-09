Taróloga prevê bom momento profissional para librianos e faz um alerta sobre o amor

Grandes novidades estão reservadas para os librianos. No dia 23 de setembro, o Sol finalmente chega para iluminar o signo de Libra e trazer equilíbrio. A taróloga e cartomante Maria do Sol conta que vai ser um final de mês com ótimas oportunidades no trabalho, mas o amor reserva surpresas indesejáveis. “As pessoas de libra, signo regido por Vênus, costumam ser muito gentis, compreensivas, tolerantes e educadas, mas sofrem, muitas vezes, por tentarem agradar a todos”, explica. Continua depois da publicidade

Maria apresenta algumas dicas de pedras, amuletos, banhos e números relacionados ao signo de libra que podem aumentar o bom momento no trabalho. Além de ajudar a amenizar a delicada situação na vida amorosa que vai ser enfrentada neste mês.



Amor: tenha paciência



"Esse é um momento de tentar se conectar consigo mesmo. Nada de embarcar em relacionamentos inesperados, vá com calma para evitar frustrações e arrependimentos. Pense bem se você quer mesmo viver um relacionamento agora ou se essa pessoa realmente gosta de você e te valoriza de verdade."



Trabalho: boas oportunidades



"Setembro está cheio de novas chances na área profissional, especialmente a partir do dia 22, quando o sol está iluminando o signo. As relações no ambiente de trabalho são bem positivas, novos projetos podem surgir e movimentar a vida. Aposte nessas oportunidades e encare sem medo e com otimismo."



Banho de flores para os librianos



A taróloga passa a seguinte receita para quem deseja abrir caminhos espirituais e melhorar as relações humanas:

“Pegue uma rosa cor-de-rosa e amasse junto com erva doce de baunilha. Mexa tudo muito bem, com água, e tome banho do pescoço para baixo”.

Ela complementa: “Esse banho ajuda a se conectar mais consigo mesmo, faz conexão com sentimentos de amizade, carinho e afeto. Além de diminuir os pensamentos negativos, acalmar, também ajuda em momentos de indecisão”.



Número da Sorte:



O número 8, que caracteriza os librianos, pode ser uma boa opção na hora de tentar a sorte e atrair ganhos financeiros. Ele representa na numerologia a vitória e a prosperidade, além de estar relacionado com pessoas de sucesso material, são responsáveis e que buscam sempre o equilíbrio.



Carta do tarot: