Shakira e Piqué: o que a astrologia diz sobre este término

Shakira e Gerard Piqué resolveram colocar um fim no casamento de 11 anos após uma suposta traição do jogador, pegando todos de surpresa. Os dois são aquarianos de sucesso, separados por 10 anos de diferença. O que será que a astrologia pode nos dizer sobre isso?



O surpreendente é que, embora ambos tenham nascido no mesmo dia, seus Mapas Astrais são muito diferentes. Shakira é aquariana com Ascendente em Áries e Piqué, com Ascendente em Sagitário. Dois signos de Fogo que indicam grande intensidade de emoções, configurando duas pessoas determinadas que correm atrás de seus sonhos, são independentes, autônomas e podem ser explosivas em algumas situações.

Mesmo com dois mapas muito intensos e energéticos, a cantora e o atleta construíram uma família consolidada e transmitiram publicamente um tratamento amoroso um com o outro ao longo do casamento.

No entanto, há uma necessidade de independência e autonomia que foi ativada em ambos os mapas com a entrada de Júpiter em Áries no mês de maio. Como uma explosão que os convida a viver uma nova etapa em suas vidas, houve uma ruptura que determinou o fim dessa união.