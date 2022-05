Semana do feriado de Tiradentes tem 9.458 vagas de trabalho disponíveis nas Agências do Trabalhador no Paraná

As 216 Agências do Trabalhador do Paraná e os 183 Postos Avançados estão com 9.458 vagas de emprego abertas nesta semana, marcada pelo feriado de Tiradentes na quinta-feira (21). A indústria continua sendo o setor que mais oferece oportunidades, com mais de dois mil postos para auxiliar de linha de produção. Comércio, agricultura e serviços também contratam através das agências públicas.

Nas unidades de Curitiba e Região Metropolitana são 1.741 vagas abertas. A maior parte das oportunidades é para operador de telemarketing, com 303 empregos. Há, ainda, 61 para atendente de lanchonete, 50 para auxiliar de estoque, 40 para vendedor porta a porta e 36 para repositor de mercadorias. Na Capital também são oferecidas vagas para admissão imediata: cinco para motorista de caminhão, cinco para sushiman, duas para professor das séries iniciais, uma para instrutor de informática e uma para mecânico de caminhão a diesel.

No Interior, Toledo tem 1.440 vagas abertas, sendo 427 para auxiliar de linha de produção, 150 para abatedor de aves e 90 para abatedor de porcos. A regional de Cascavel também se destaca em quantidade, com 971 vagas disponíveis, sendo 312 para auxiliar de linha de produção e 80 para açougueiro. Pedreiro e servente de obras também podem procurar as agências no Oeste.





No Norte, Londrina tem 510 vagas com carteira assinada, sendo metade para auxiliar ou alimentador de linha de produção. Em Ibaiti, o destaque é para recepcionista de hotel.





No Noroeste, Maringá tem 603 vagas abertas para auxiliar ou alimentador de linha de produção, soldador e operador de máquinas. Em Umuarama, há oportunidades para assistentes administrativos entre as 391 vagas abertas.

Guarapuava, na região central, tem 172 vagas abertas. Pato Branco e Francisco Beltrão, no Sudoeste, concentram quase 900 empregos, com chance para técnico de manutenção industrial. No Litoral, a Regional de Paranaguá tem 79 vagas, com destaque para instalador/reparador de redes e cabos telefônicos e auxiliar de limpeza.