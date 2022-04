Segundo mutirão para entrega do cartão Comida Boa em Londrina será no sábado

No sábado (9), a SMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) promove a segunda edição do mutirão de entrega do Cartão Comida Boa em Londrina. Mais de 30 funcionários devem participar do evento na sede da secretaria, localizada na avenida Juscelino Kubitscheck, 2.896, das 8h às 16h.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A estimativa deste novo mutirão é entregar, aproximadamente, 2 mil cartões, que foram disponibilizados pelo Governo do Estado. Para as famílias que residem na zona rural, a entrega será realizada pela equipe do Cras Rural a partir do dia 11 de abril.

Continua depois da publicidade





As novas famílias beneficiadas irão receber um cartão magnético por meio do qual será disponibilizado, mensalmente, o valor de R$80. O cartão pode ser aplicado apenas para compra de alimentos e produtos de necessidades básicas e é aceito em estabelecimentos conveniados com o programa.





Quem deseja conferir se tem direito ao benefício pode acessar o site do programa Comida Boa e informar o número do CPF. A seleção das famílias beneficiadas é feita automaticamente, por meio de análise da base do Cadastro Único e da folha de pagamento do Auxílio Brasil, sendo revisada e atualizada a cada três meses.





Para ter acesso ao programa Comida Boa, as famílias precisam estar com o Cadastro Único atualizado, possuir renda de zero a R$210 mensais e não receber o Auxílio Brasil.

Continua depois da publicidade





Outras orientações e informações para o uso do cartão serão fornecidas no dia da retirada. Quem já possui o cartão ou tem o direito de receber, mas não buscou no último mutirão, a consulta do saldo pode ser feita pela internet no site da Sejuf (Secretaria Estadual de Justiça, Família e Trabalho) ou pelo telefone 0800-005-7682. Caso não seja possível retirar o cartão no dia do mutirão, 9 de abril, será preciso entrar em contato com a Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir do dia 13 de abril, e agendar a retirada. O telefone para agendamento é 3378-0370.