Secretaria da Mulher de Londrina tem oficina de noções básicas em instalações elétricas

Estão abertas as inscrições para a oficina “Noções básicas de instalações elétricas”, ofertada pela SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres) de Londrina, em parceria com a universidade Pitágoras/Unopar. As aulas serão realizadas de 18 a 22 de abril, sempre às 19h, no laboratório do curso de Engenharia Elétrica da Pitagoras/Unopar.

As interessadas podem entrar em contato para obter mais informações pelo número (43) 99945-0056 (WhatsApp), do COM (Centro de Oficinas para Mulheres). As oportunidades são limitadas em 25 vagas. O público-alvo, prioritariamente, são mulheres acima de 18 anos em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Neste curso, as participantes serão orientadas e aprenderão conhecimentos básicos para procedimentos como troca de lâmpada, de resistência de chuveiro elétrico e manutenção de outros itens comuns em residências. As atividades oportunizam às inscritas ter contato e manipular os equipamentos necessários para operar as instalações em suas casas, seguindo todas as recomendações de segurança.





Quem irá ministrar as atividades é o engenheiro eletricista e professor dos cursos de engenharia da Pitágoras/Unopar, Leandro Guerra.





Segundo a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes, a oficina é muito importante para que as mulheres que desejarem, possam obter novos conhecimentos, ter mais autonomia e realizar diferentes formas de manutenção em suas residências. “Aprender essas noções, mesmo que seja o básico, já ajuda essas pessoas a conseguirem arrumar um chuveiro elétrico, substituir uma lâmpada e fazer outros trabalhos que são corriqueiros. É importante que haja um acompanhamento profissional para que estes serviços sejam feitos com toda a segurança necessária”, afirmou.

De acordo com a psicóloga da SMPM, Lisneia Rampazzo, o curso sobre instalações elétricas é ofertado em parceria com a Pitágoras/Unopar desde 2018.





“Dezenas de mulheres já foram capacitadas por meio dessa iniciativa, que ocorre ao menos duas vezes a cada ano. Estamos retomando ele presencial após o período de restrições da pandemia. Trata-se de uma formação básica que desperta bastante interesse da comunidade, a procura tem sido alta e os resultados são muito positivos. No decorrer de 2022, vários projetos diferentes, incluindo cursos e capacitações, estão sendo desenvolvidos pela SMPM em parceria com universidades, instituições e outros parceiros. Estaremos sempre divulgando as novidades”, informou.