Secretaria da Mulher de Londrina tem curso de educação financeira

Nesta quarta-feira (18), às 14h, o COM (Centro de Oficinas para Mulheres), da SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres), vai realizar a oficina “Educação Financeira: você sabe utilizar seu dinheiro?”. A atividade será na sede da SMPM, que fica na Rua Valparaíso, 189, esquina com a Avenida Higienópolis. As mulheres interessadas em participar devem se inscrever pelo número de WhatsApp (43) 99945-0056, pois as vagas são limitadas.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





A responsável pela oficina será a professora Regina Célia Guapó Pasquino, que é coordenadora do projeto de extensão “Educação Financeira, Matemática, Economia e Cidadania”, da UEL (Universidade Estadual de Londrina). O projeto é conduzido em parceria com o Programa de Capacitação em Economia Doméstica e Financeira, iniciativa voltada às mulheres atendidas pela SMPM. Pasquino é doutora em Educação Matemática, pela UNESP (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), mestra em Matemática pela USP (Universidade de São Paulo), licenciada e especialista em Matemática pela UEM Universidade Estadual de Maringá).

Continua depois da publicidade





O foco da atividade será o desenvolvimento da conscientização acerca da importância de orçamentos e planejamentos financeiros em longo prazo. Para isso, serão apresentados aspectos da matemática básica, como juros simples, porcentagem e operações com números inteiros e valores monetários.





Segundo a secretária municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM), Liange Doy Fernandes, a intenção é mostrar para as mulheres participantes das atividades do Centro de Oficinas e das ações da Prefeitura os produtos que existem no mercado financeiro, de forma simples e acessível. Dessa forma, elas saberão o que estão contratando quando necessitam do auxílio financeiro de instituições como os grandes bancos.





“Estamos passando por um período pós-pandemia, onde muitas pessoas tiveram suas finanças afetadas dada a crise econômica e as mudanças ocorridas no mercado de trabalho. Pensando nisso, nós queremos ajudar as mulheres a entenderem mais sobre o assunto, para que elas consigam se adaptar aos novos cenários e se desenvolvam na área da educação financeira”, explicou Fernandes.

Continua depois da publicidade





Uma das vertentes do projeto coordenado por Pasquino procura desenvolver nos consumidores o cuidado com as práticas de consumo e com os produtos oferecidos pelas instituições financeiras, como empréstimos, que podem ser um dos grandes colaboradores para o endividamento da população. “Essa é uma parceria com o projeto de extensão da UEL, onde vamos começar com essa oficina sobre educação financeira e, no dia 25 desse mês, terá outra rodada com um bate-papo sobre consumo e endividamento”, comentou a diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo.







No dia 25 de maio, às 14h, haverá outra atividade ligada ao mesmo projeto. O bate-papo “Quando e onde comprar?” abordará questões referentes ao consumo e ao endividamento. As mulheres acima de 18 anos interessadas em participar podem se inscrever pelo número de WhatsApp (43) 99945-0056. A ação também será conduzida pela Dra. Regina Célia Guapó Pasquino, no COM.





Outras informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM), pelo telefone (43) 99945-0056.