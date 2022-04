Saiba como sair na frente numa entrevista de emprego

No primeiro semestre de 2022, o desemprego no Brasil atingiu 12,48 milhões de pessoas, segundo dados da PNAD (Pesquisa Anual por Amostra de Domicílios Contínua). Com um cenário cada vez mais competitivo, é preciso estar bem preparado para se sobressair numa entrevista de emprego. Fazer uma pesquisa prévia sobre a empresa, sua história, serviços, entre outros, é um grande diferencial que pouca gente leva em consideração.

“Quando entrevistamos candidatos, percebemos que muitos deles sequer pesquisaram informações básicas sobre a empresa contratante, o que, em nossa análise, é recebido como certo desinteresse pela vaga”, explica Gabriela Mative, Gerente da Divisão Middle da Luandre, consultoria de RH.





Segundo ela, a entrevista com o recrutador é a porta de entrada para a companhia e é nesse momento que o candidato tem de mostrar motivação. “Numa entrevista com grande número de candidatos, além do discurso sobre suas qualidades e experiências anteriores, o profissional precisa demonstrar interesse pela empresa e isso fica claro quando ele descreve como seus conhecimentos podem auxiliar a empresa. É sinal de pesquisa e preparo”, afirma.





Abaixo, confira cinco dicas para se preparar melhor para o momento:

